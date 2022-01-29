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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan tarihi ziyaret
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Bakan Çavuşoğlu'ndan tarihi ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler’e Türkiye’nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 21:06:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan tarihi ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’da temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Maldivler’e geldi. Maldivler’e Türkiye’nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in ev sahipliğinde Maldivler İçişleri Bakanı ve İslami İşler Bakanı ile bir araya geldi.

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