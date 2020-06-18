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Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan skandala tepki: Bu siyasi ve adaletsiz bir karar

Almanya'nın, Türkiye’yi 130 ülkeyle birlikte 'riskli korona bölgesi' listesine almasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu siyasi ve adaletsiz bir karardır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:50:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan skandala tepki: Bu siyasi ve adaletsiz bir karar

15 Haziran itibarıyla 31 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldıran Almanya, Türkiye’yi 130 ülkeyle birlikte ‘riskli korona bölgesi’ listesinde tuttu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararı 'siyasi ve adaletsiz' olarak nitelendirdi, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Alman ARD televizyonunda yayınlanan programda konuşan Çavuşoğlu, "Diyelim ki ülkemize gelen bir turistin sigortası yok veya mevcut sigortası masrafları karşılamıyor, Türkiye olarak biz, misafirimizin tedavisini yaparız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Heiko Maas'a Alman uzmanlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndererek durumu yerinde incelemelerini önerdiğini de söyledi.

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