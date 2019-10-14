Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya şiirli cevap Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal sözlerine merhum KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın seslendirdiği şiirle cevap verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamaları Ankara’nın tepkisine neden olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyorum" mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Rauf Denktaş’ın kendi sesinden "benim iki bayrağım var" dizesiyle başlayan "iki bayrak" şiirini yayımladı.

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