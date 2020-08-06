Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya'ya ziyarette bulunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir."