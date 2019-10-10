Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması: Sahada bizi oyaladılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sürerken açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Harekatla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Hem takip hem değerlendirmeler yapılıyor." dedi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde başlatıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Biz ABD ile burada güvenli bir bölge kurulması için çaba sarf ettik. Sahada ABD askerlerinin adım atmadığını, tam tersine bizi oyaladığını gördük. Terör örgütlerini desteklemeye devam ettiler. Bizim de sabrımız kalmamıştı. Bugün bu adımı atmazsak yarın çok zorlaşır, hatta imkansız hale bile gelebilir. Önümüzdeki günlerde teröristleri temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD ve Fransa YPG'ye destek veriyor"

DEAŞ'la en çok mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "ABD'nin ve Fransa'nın YPG'ye açıkça destek verdiğini görüyoruz." dedi.

''Güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin dönüşü başlayacak''

Harekâtla ilgili olarak Birleşmiş Milletler ve diğer uluslarası kuruluşlara gerekli bildirimlerde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, 30 kilometrekarelik bir alanda güvenli bölge oluşturulduktan sonra Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşünün başlayacağını belirtti.