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Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Fransa'ya resmi ziyarette bulunacak. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine yarın bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. 

Çavuşoğlu, Le Drian ile yapacağı görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ve Fransa'nın ortak gündeminde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Fransa

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