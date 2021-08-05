Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangını ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk" dedi.

Çavuşoğlu, "Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti" ifadelerini kullandı.

Antalya'daki yangınlara ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, "Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok" bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek" dedi.

Dışişleri Bakanı, "(Rüzgarın azalması) Bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" diye konuştu.