Bakan Çavuşoğlu'ndan düşen uçakla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziyede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Türkçe ve Rusça yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak!" ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirmişti.