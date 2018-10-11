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Bakan Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Suudiler, bizimle işbirliği yapmalı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili açıklamada, "Suudi Arabistan bizimle işbirliği yapmalı" dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:26
Bakan Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Suudiler, bizimle işbirliği yapmalı'

Irak'ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Emniyet ve ilgili birimler soruşturmayı yürütüyor. Bu olay Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile yakın işbirliği içinde çalışmak istiyoruz. Suudi Arabistan bizimle işbirliği yapmalı" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:26
  1. İstanbul
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Açıklama

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