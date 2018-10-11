Bakan Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Suudiler, bizimle işbirliği yapmalı'

Irak'ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Emniyet ve ilgili birimler soruşturmayı yürütüyor. Bu olay Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile yakın işbirliği içinde çalışmak istiyoruz. Suudi Arabistan bizimle işbirliği yapmalı" şeklinde konuştu.