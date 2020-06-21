  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından babasına sürpriz yaptığı videoyu paylaşıp Babalar Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:56:37 -
Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından babasına sürpriz yaptığı videoyu paylaşıp Babalar Günü’nü kutladı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu’na kızı İrem Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı sürprizin videosunu Twitter hesabından ’baba, oğul, torun Babalar Günü’nüz kutlu olsun’ notuyla paylaştı. Videoda Çavuşoğlu’nun kızıyla birlikte yaptığı sürpriz sonrası babasıyla sohbet ettiği anlar ve kızıyla yer alan bir fotoğrafı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı