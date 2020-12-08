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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye dikkat çeken mesaj
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye dikkat çeken mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye'nin AB ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:32:00 - 2020-12-08 13:35:49
Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye dikkat çeken mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

- İki görüşmelerde Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya konularını görüştük.

- Macaristan, Türkiye'nin AB üyeliğinden ve AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden yana.

- Macaristan, Türkiye'nin haklı olduğu konularda hep yanında durdu.

- Biz de AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ama bunu, yarın AB Zirvesi başladığı için söylemiyoruz.

- Hem bizden hem de AB'den kaynaklanan sebeplerden dolayı sorunlar çıktı.

Szijjarto'nun konuşmasından satır başları;

- Brüksel sorumsuz göçmen politikası sürdürüyor.

- AB, Türkiye'ye teşekkür etmeli. Onlar 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor.

- Avrupa'nın güvenliği önemli bir miktarda Türkiye'nin elinde bulunuyor. AB, Türkiye'ye vaat ettiği parayı ödemeli.

- Türkiye her açıdan AB için stratejik bir ortak. Türkiye'ye karşı çifte standart bırakılmalı.

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