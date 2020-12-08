Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye dikkat çeken mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

- İki görüşmelerde Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya konularını görüştük.

- Macaristan, Türkiye'nin AB üyeliğinden ve AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden yana.

- Macaristan, Türkiye'nin haklı olduğu konularda hep yanında durdu.

- Biz de AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ama bunu, yarın AB Zirvesi başladığı için söylemiyoruz.

- Hem bizden hem de AB'den kaynaklanan sebeplerden dolayı sorunlar çıktı.

Szijjarto'nun konuşmasından satır başları;

- Brüksel sorumsuz göçmen politikası sürdürüyor.

- AB, Türkiye'ye teşekkür etmeli. Onlar 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor.

- Avrupa'nın güvenliği önemli bir miktarda Türkiye'nin elinde bulunuyor. AB, Türkiye'ye vaat ettiği parayı ödemeli.

- Türkiye her açıdan AB için stratejik bir ortak. Türkiye'ye karşı çifte standart bırakılmalı.