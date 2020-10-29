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Aktüel Bakan Çavuşoğlu'ndan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mevkidaşlarına teşekkür
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu'ndan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mevkidaşlarına teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:12:37 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mevkidaşlarına teşekkür

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan çeşitli ülkelerden mevkidaşlarına teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mevkidaşlarının tebrik mesajlarına yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'inci yılına ilişkin tebrik dileklerini ileten Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Şehid, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'e samimi mesajları için teşekkür etti.

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