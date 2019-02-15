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Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar fiyatı yükseltti, gerekli çalışmaları yapıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz her zaman çiftçimizin yanındayız.

15 Şubat 2019 Cuma 17:35
Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar fiyatı yükseltti, gerekli çalışmaları yapıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Ama tarım vazgeçilmezdir, geleceğin de sektörüdür. Yarın kavgalar tarım yüzünden çıkacaktır. Petrol ya da doğalgaz zenginliklerinden değil. Çiftçimizin girdilerini azaltacağız. Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar fiyatı yükseltti, bunun da farkındayız gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Şahintepesi mevkiinde yapımını tamamladığı öğrenci pansiyonunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, yurdun, birçok öğrencinin Finike’ye gelmesine vesile olacağını kaydetti.


Buna benzer yurtların ilçeye kazandırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İleride bu yüksekokul ve fakülteleri birleştirip ileride Batı Antalya’da bir devlet üniversitesi kuracağız. Batı Antalya, kolay ulaşılabilen bir bölge oldu. Finike ile Kalkan’ı bağlayan tünel ve viyadüklerin olduğu projemiz var. En kısa zamanda bunun ihalesini yapacağız. Batı Antalya’ya bir havalimanı kazandıracağız. 2021 yılında bu havalimanı hizmete girecek. Devletin getireceği tüm hizmetleri getiriyoruz. Sağlıktan eğitime her alanda bölgemizi ihmal etmiyoruz" diye konuştu.



"Yarın kavgalar tarım yüzünden çıkacaktır, petrol ya da doğalgaz zenginliklerinden değil"


Finike’de Cumhur İttifakı adayı Nail Dülgeroğlu’nu desteklediklerini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde doğal afetler oldu. Devletimiz burada tespitler yaptı. Yaralar sarılıyor. İnsanlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ev ve işyerleri zarar gören kişilere valiliğimiz paralarını dağıtmaya başladı. TARSİM ödemeleri devam ediyor. Sigortası olmayanlara desteğimiz devam ediyor. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Ama tarım vazgeçilmezdir, geleceğin de sektörüdür. Yarın kavgalar tarım yüzünden çıkacaktır. Petrol ya da doğalgaz zenginliklerinden değil. Çiftçimizin girdilerini azaltacağız. Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle fırsatçılar fiyatı yükseltti, bunun da farkındayız gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, tanzim satışla tüketiciyi korumayı, aracıları kaldırmayı, rantçıları bitirmeyi çiftçinin ise hak ettiği değeri almasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.



"Tanzimin çiftçiye zararı yok"


Çavuşoğlu, tanzimin çiftçiye bir zararı olmadığının altını çizerek, tam tersine üreticinin ürününe talebin arttığını, çiftçinin sattığı fiyat ile tüketicinin aldığı fiyat arasındaki makasın daraldığını bildirdi.


Bakan Çavuşoğlu’na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti.


Bakan Çavuşoğlu, ardından Cumhur İttifakı’nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu’nun belediye caddesi üzerindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, devletin bekası için Cumhur İttifakı’nı kurduklarını teröristleri ve onların kuklası olan siyasileri sevindirmeyeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:35
  1. doğa

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