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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'dan Estonya'ya ziyaret
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'dan Estonya'ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın ardından Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'nun davetine icabetle Estonya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 01:03:00 -
Bakan Çavuşoğlu'dan Estonya'ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın ardından Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'nun davetine icabetle Estonya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki temaslarının ardından Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'nun davetine icabetle Estonya'nın başkenti Tallin'e geldi.

İki ülke arasındaki ilişkiler görüşülecek

Çavuşoğlu'nun Reinsalu ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

 

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