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Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"

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22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"

Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
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