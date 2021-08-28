  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası ebediyete uğurlandı
Yayladaki vatandaşlara koronavirüs aşısı
Türkiye Taliban yönetimini tanıyacak mı?
ABD Afganistan’da yeniden kaos peşinde!
Dünya Bakan Çavuşoğlu ve Blinken Afganistan'ı görüştü
Dünya

Bakan Çavuşoğlu ve Blinken Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 23:12:00 -
Bakan Çavuşoğlu ve Blinken Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Afganistan'da Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay