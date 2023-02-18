Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Kurum'dan AFAD Merkezi'nde açıklama!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilin etkilendiği depremlerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış ülkelerden gelen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bugüne kadar 102 ülke yardım teklifinde bulundu. 88 ülke ise sahada bize yardım etti. Arama- kurtarma ve sahra hastanesi gibi birçok konuda destek oldular. 23 ülke görevini tamamladı ve ülkeden ayrıldı. Şu anda 65 ülke sahada çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Asrın felaketini yaşıyoruz. Tüm dünyadan uzmanların dediği gibi yaşanan en büyük felaket. Sahaya inince esas depremin etkisini görüyoruz. Bu depremin vatandaşlarımıza, şehirlerimize verdiği zararı da görmüş oluyoruz. Bugün Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ettik. Her iki ilçemizde de çadır kentlerimiz tamamen kurulmuş. Evini terk etmek zorunda kalan herkesin çadır kente yerleştiğini gördük.

Diğer taraftan konteyner kamplarını da ziyaret ettik. Geçici yaşam alanlarının buralarda kurulduğunu gördük. Gerçekten güzel bir uyum ve işbirliği var. Gaziantep’te sistemin oturduğunu görmekten mutluluk duyduk. Bu konteyner ve yaşam alanlarında sayının artması için samimi bir gayret gördük.

Vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin tek tek kayıt altına alındığını gördük. Bugün sosyal donatı alanlarını da ziyaret ettik. Çocuk gelişim çadırları, çadır sınıflarını ziyaret ettik. Gerçekten bunun örnek alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı son derece memnunlar. Sonuçta bu bizim görevimiz. Bakanlık olarak çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce pandemi tüm dünyayı sarstı. Tahliyeler gerçekleştirmiştik. Büyükelçi ve personellerimizi tahsis ettik. Bu deprem için daha fazlasını yapmak için mücadele ediyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, şu ifadeleri kullandı:

10 ilde hasar tespit çalışmaları eş zamanlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölüm hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 345 bin bölümün ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor. Mart ayı sonu itibariyle de Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesine başlayacak. Eski yerleşim alanlarına ilişkin fay hattına yakınlığı söz konusu ise vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde imar kısıtlaması sürecini yürüteceğiz. Adana ve Osmaniye’de zemin etütlerini yaparak yerleşime en uygun alanların tespitlerini bilim insanlarımız ile yürütüyoruz. En sağlam zemini bulmak suretiyle çalışmaları yürütüyoruz.