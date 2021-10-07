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Gündem Bakan Çavuşoğlu, Türk askerlerinin Ukrayna'daki şehitliklerini ziyaret etti
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Türk askerlerinin Ukrayna'daki şehitliklerini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerinin Ukrayna'daki şehitliklerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 20:17:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Türk askerlerinin Ukrayna'daki şehitliklerini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin, İvano-Frankivsk bölgesinde bulunan Lopuşnya ve Rohatin'deki şehitliklerini ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Türk şehitliklerine ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

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