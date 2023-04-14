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Siyaset Bakan Çavuşoğlu Togg ile Viyana sokaklarının tozunu attırdı!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu Togg ile Viyana sokaklarının tozunu attırdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 17:26:00 -
Bakan Çavuşoğlu Togg ile Viyana sokaklarının tozunu attırdı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana’da Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeye Dışişleri Bakanlığına ait Togg aracı ile gitti. Viyana sokaklarında TOGG ile tur atan Bakan Çavuşoğlu, Viyanalıların ve Avusturyalıların ilgi gösterdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Avusturya’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Viyana’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’le bir araya geldi. Daha sonra heyetler arası toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

Togg, Viyana sokaklarında boy gösterdi

Bakan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüşmesine Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile gitti. Görüşmenin ardından bakanlıktan Schallenberg tarafından uğurlanan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşına Togg hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Viyana sokaklarında Togg ile tur attı.

"Bu, bizim için gurur"

Cuma namazı sonrasında vatandaşları selamlayan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Togg’un Viyana’ya geldiği günden bu yana Viyanalıların da Avusturyalıların da çok ilgi gösterdiklerini arkadaşlarımız söylediler. Bu, bizim için gurur." diye konuştu.

Türkiye’nin artık kendi aracını, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA’ların en iyisini yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu millete, bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında her şeyin en iyisi yakışır." ifadesini kullandı.
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"Dünyada herkesin ilgisi var"

Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımız (Togg’a) Türkiye’de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var." değerlendirmesini yaptı.

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