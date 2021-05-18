Bakan Çavuşoğlu TBMM'de milletvekillerini bilgilendirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Filistin'de yaşanan İsrail katliamına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.
AK Parti Meclis Grubu, Genel Kurul'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme yapılmasını istedi.
Siyasi parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
"200'den fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti.
İsrail Kudüs’teki kardeşlerimize baskılarını artırdı. Temel Hedef Filistinlileri Kudüs’ten sürmek. Bir düşünün 70 yıldır bir evde yaşıyorsunuz bir gün çıkıp sözde mahkeme kararıyla evinizden çıkarıyorlar.
Evler yaklaşık 70 yıl önce Ürdün tarafından inşa edilip teslim edilen evlerdir.
İsrail, sivil Filistin binalarına saldırdılar. BM binasını hastaneleri hedef aldılar. Mübarek Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler.