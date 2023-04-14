Bakan Çavuşoğlu son anketleri açıkladı! Cumhur ittifakı olarak geçen seneye göre!

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Dışişleri bakanı olarak görevine devam edecek' iddiasına cevap veren Çavuşoğlu "Hedefimiz Antalya ve Türkiye'de seçim kampanyası yürütmek. AK Parti'ye daha fazla milletvekili daha çıkarmak için çalışacağız. Ben hiç bakanlık ya da başka hesap yapmadım. Partinin kurcalarından bir tanesiyim. 25 Aralık 2013'te AB Bakanı olarak göreve geldim. O 13 sene içerisinde bakanlık ve başka pozisyon için sitem etmedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. İstediği arkadaşlarımıza görev verecektir. Millet, kabineyi oluşturması için Cumhurbaşkanını seçiyor. Şimdi aday olmamızı istediler" dedi.

SON ANKETLER

Antalya'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu "Antalya'da durum iyi. AK Parti olarak en yakın rakibimizin 7-8 puan önündeyiz. Cumhur İttifakı olarak durumumuz geçen seçime göre daha iyi. Geçen seçim 2 puan öndeydi Millet İttifakı. Anketlerde baktığımız zaman durumumuz iyi. Sadece 2002 seçiminde CHP'nin gerisinde kaldık. Onun dışında tüm seçimlerde AK Parti Antalya'da hep birinci olmuştur. CHP ikinci sırada olmuştur" diye konuştu.

'SEÇİM İLK TURDA BİTER'

Seçimin ilk turda biteceğini söyleyen Çavuşoğlu "Halkımızın oyunu ipotek altına almayalım. Anketlere göre konuşuyoruz. Anketlere göre ilk turda bu iş bitecek. Türkiye için de doğru olan bu. Ülkenin seçim atmosferinden çıkması lazım. Cumhurbaşkanı neden ısrarla 14 Mayıs'ta seçimi yapalım dedi. Bazıları seçim ertelensin dedi. Seçim atmosferinden kurtulmalıyız" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DIŞ POLİTİKANIN SEÇMENE ETKİSİ

Dış politikanın seçmene etkisini yorumlayan Bakan Çavuşoğlu "Önemli katkısı var. İnsanlar dik duruşa önem veriyor. Türkiye'nin haklarını savunduğumuz zaman herkes olumlu tepki gösteriyor. Son zamanlarda dış politikanın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikanın fazla beğenildiğini görüyoruz. Anketlere sık sık bakıyoruz. Dış politikanın şu anda tercihte olumlu bir etkisi var" dedi.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER

Çavuşoğlu, yurt dışındaki seçmenlere ilişkin ise "Yurt dışında yaklaşık 3 milyon civarında seçmen var. Yurt dışında seçmen bakımından Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak açık ara öndeyiz. Temsilciliğimizin olmadığı 25 yerde sandık kuracağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞMESİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i ile yaptığı görüşmeye tepki gösteren Çavuşoğlu "Diplomaside gelenekler, teamüller vardır. Bir ülke seçim atmosferine girdiği zaman mecburi olmadığı sürece o ülkeye ziyarette de bulunulmaz. Yanlış anlaşılır diye. Büyükelçi tabii ki herkesle görüşür. Seçim ortamında bir büyükelçinin seçici bir şekilde bir adayla görüşmesi doğru değildir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'VİZE' SÖZÜ

Kılıçdaroğlu'nun "3 ay içinde Avrupa’ya vizesiz girilecek" vaadi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu "Biz de 'bekara boşanmak kolay' derler. Sürekli yapamayacağı şeyleri vaat ettiğini görüyorum. Vize serbestisi konusunda kimin karar alması lazım? AB'nin karar alması lazım. 3 ay içinde AB vize serbestiyetiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım" dedi.

SURİYE MESELESİ

Türk askerinin Suriye'deki varlığına ve Suriye ile yürütülen görüşmelere dair bilgi veren Çavuşoğlu "Suriye rejimi başından beri 'Türkiye topraklarından çıksın' diyor. Suriye'de PKK/YPG terör örgütü hakimiyet sürüyor. Siyasi süreci canlandırmak istiyoruz. Herhangi ön şartın olmamasını söyledik. Biz çıksak çatışmalar olacak. Yeniden göç dalgası olacak. Bir sürü katliamlar olacak. Mayıs ayının başında dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir. Tarih net değil. ABD'nin pek hoşuna gitmedi. İşbirliği yapmamız PKK/YPG'ye karşı tehdit oluşturuyor. Onun bunun hoşuna gidecek bir kaygıyla hareket etmiyoruz. Ülkemizin ve menfaatlerin çıkarlarına bakıyoruz" diye konuştu.

SÜLEYMANİYE’YE GİDEN UÇAKLARA HAVA SAHASININ KAPATILMASI

Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Temmuz 2023'e kadar kapatılması durumunu değerlendiren Çavuşoğlu "Süleymaniye hava sahasıyla ilgili gelişme yok. Çünkü PKK'nın orada varlığı var. Talabani'nin partisinin tamamen PKK'nın kontrolüne geçti. Havaalanına da nüfuz etmişler. Böyle durumda bizim uçaklarımızın kullanılması doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Çavuşoğlu, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin ise "PKK'nın orada terör propagandası devam ediyor. Somut adım atmadılar. Engelleyici adım atmadılar. Kanun değiştirdiler, bazı soruşturmalar başlattılar. PKK'nın finansmanı devam ediyor. Bizim iadesini istediğimiz kişiler var, somut adım atmadılar. İsveç yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar üye olamaz NATO'ya." dedi.