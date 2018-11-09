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Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
09 Kasım 2018 Cuma 23:59
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 23:59
çavuşoğlu
pompeo
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