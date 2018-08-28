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Bakan Çavuşoğlu: Kovboy filmlerindeki gibi olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Litvanya'da konuştu. Çavuşoğlu, ''F-35'in biz ortağıyız zaten. 'Ben istedim, Türkiye çıkar' yaklaşımı yanlıştır. Kovboy filmi gibi 'ben istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur. Amerika'yla olan sorunlarımızı karşılıklı konuşarak çözmek isteriz, tek taraflı dayatmayla olacak işler değil bunlar.'' dedi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:32
Bakan Çavuşoğlu: Kovboy filmlerindeki gibi olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden ABD Kongre üyelerinin S-400'den vazgeçerseniz, F-35 kararı değişebilir şeklindeki teklifiyle ilgili konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesi önemli. ABD'de farklı kurumlar, farklı pozisyonlar var. Türkiye'nin önemini bilen Kongre üyeleri de var. Her şeye rağmen ABD ile diyaloğun olması önemli. FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var.

İlişkileri normalleştirmek için kabul edilemez şartlar koymamak lazım. Benim hava savunma sistemine ihtiyacım var. Bunu ABD dahil müttefiklerimizden istedik ancak alamadık. Amerika, Patriotları satma garantisi verebiliyor mu? F-35'te bile hep şartlar koşuyor. Benim hava savunma sistemini almam güvenliğim için elzem. Bu bir tercih değil bir zorunluluk. F-35'in biz ortağıyız zaten. 'Ben istedim, Türkiye çıkar' yaklaşımı yanlıştır. Kovboy filmi gibi 'ben istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur. Amerika'yla olan sorunlarımızı karşılıklı konuşarak çözmek isteriz, tek taraflı dayatmayla olacak işler değil bunlar.

Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir.

FETÖ Litvanya'da da Tatar toplumunu bölmeye ve zehirlemeye çalışıyor. Ama buna müsade etmeyiz. Bu konuda Litvanya yönetimine her türlü desteği vermeye hazırız. Tatarlar bizim akrabalarımız."

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:32
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. S-400 füzeleri

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