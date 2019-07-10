Bakan Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine Türkiye karar verir. Herkes saygı duymalı." Bakan Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine Türkiye karar verir.

Bakan Çavuşoğlu: "Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine Türkiye karar verir. Herkes saygı duymalı."

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