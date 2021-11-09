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Gündem Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares'la görüştü
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi açılışı sonrası, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 01:53:00 -
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares'la görüştü

Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Albares ile Ankara'da düzenlenecek 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, UNAOC Cenevre Ofisi açılışı sonrası düzenlenen "Bir İnsanlık (One Humanity)" konseri öncesinde konuşma yapmıştı.

Medeniyetler ittifakı

Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.

Merkezi New York’ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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