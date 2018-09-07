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Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirve öncesinde İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü.

07 Eylül 2018 Cuma 14:01
Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı meslektaşı Cevad Zarif ile zirve hazırlıkları kapsamında ikinci kez görüştü.

Öğle saatlerindeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Çavuşoğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif ile görüştüğünü duyurmuştu.

Liderlerin ikili görüşmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı zirvenin öğleden sonra başlaması bekleniyor. 

Sonuç bildirisi için teknik müzakereler sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:01
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Cevad Zarif
  3. iran

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