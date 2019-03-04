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Bakan Çavuşoğlu: "Fırat’ın doğusundaki o teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnşallah Fırat’ın doğusundaki o teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:29
Bakan Çavuşoğlu: "Fırat’ın doğusundaki o teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnşallah Fırat’ın doğusundaki o teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz. Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz bunun başka alternatifi söz konusu değil" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Suriyeli Türkmenlerin kaldığı konteyner kente gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Suriye’de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat’ın doğusundaki o teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz. Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz bunun başka alternatifi söz konusu değil" diye konuştu.


Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Suriye sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz. Sınırımızın hemen öbür tarafında Afrin bölgesindeki teröristleri bu bölgeden temizledik. Ülkemize karşı bir tehdidi ortadan kaldırdık. Bizimle her zaman omuz omuza olan Bayırbucak Türkmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Fırat Kalkanı ile o bölgeden de teröristleri temizledik. Şimdi siyasi bir çözüm için, Suriye’de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat’ın doğusundaki o teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz. Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz bunun başka alternatifi söz konusu değil. Suriye’nin geleceği bizim bekamız için de önemlidir. Suriye normale döndüğünde Bayırbucaklı kardeşlerimiz de döneceklerdir.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:29
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