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Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Filistin'i görüştü
Gündem Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Filistin'i görüştü
Gündem

Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Filistin'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin telefonla Filistin'deki son durumu görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:47:00 -
Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Filistin'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin telefonla yaptığı görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle telefonda Filistin'deki son gelişmeleri ve uluslararası alanda atılacak adımları görüşmüştür."

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