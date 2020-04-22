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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu büyükelçiler ve daimi temsilcilerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uzak Doğu, Asya, Okyanusya, Orta Avrupa, Balkanlardaki büyükelçiler ve daimi temsilcilerle video konferans yöntemiyle görüştü.

2020-04-22 20:35:36 -
Bakan Çavuşoğlu büyükelçiler ve daimi temsilcilerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uzak Doğu, Asya, Okyanusya, Orta Avrupa, Balkanlardaki büyükelçiler ve daimi temsilcilerle video konferans yöntemiyle görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temsilciliklerimizle istişarelerimiz sürüyor. Uzak Doğu, Asya, Okyanusya, Orta Avrupa, Balkanlardaki büyükelçilerimiz ve daimi temsilcilerimizle Covid19’un bölgedeki etkilerini görüştük. Dünyanın her yerinde vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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