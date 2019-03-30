Bakan Çavuşoğlu: "Bunun adı Millet İttifakı değil zillet ittifakı, illet ittifakı olur"

Alanya Ziraat Odası tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Millet İttifakı’na değinerek, "Demokrasilerde siyasi partiler de olacak ittifaklar da olacak ama bir ittifakın içine PKK bizzat kendi adamlarını yerleştirse buna Millet İttifakı diyemeyiz. Bunun adı Millet İttifakı değil zillet ittifakı, illet ittifakı olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada kürsüye davet edilen Çavuşoğlu, Alanya’da turizm kadar tarımın da önem olduğunu aktardı.

"Biz hem tüketiciyi hem üreticiyi korumak istiyoruz"

Çavuşoğlu, "Ziraat Odası tarımın gelişmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Ben de bir çiftçi çocuğuyum bazen Dışişleri Bakanı olunca tarımdan anlamazlar sanıyorlar ama bu konuları anlatınca konulara hakim olduğumu anlayınca şaşırıyorlar. Tarımın ne olduğunu ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorum. Bazen çok zorluklarla karşı karşıya geliyoruz. Gündem o kadar yoğun ki herkes bu tempoya nasıl yetişiyorsun diyor ama biz zaten o zamanlar böyle yetiştik. İyi ki zorluk içerinde yetiştik her şeye hamdolsun dayanıklıyız. Bir de Amerika’da öğrenciyken çok çalıştık, bazen uykusuz kaldık ama iyi ki böyle büyüdük. Esasen Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile çiftçinin ve tarımın kıymetini her zaman biliyoruz ve destekliyoruz. Bazen çiftçiye destek yok diye demagojiler yapılıyor ama rakamları ortaya koyduğumuzda gerçekten çiftçiye son 17 yılda ne kadar destek verdiğimiz ortada. Bir gerçek daha var, özellikle dövizdeki krizde fırsatçıların da bunu kullanmasıyla girdi ve maliyetler yükseldi. Bunu düşürmek bizim görevimiz. Biz hem tüketiciyi hem üreticiyi korumak istiyoruz. İkisini de korumak için tedbir almamız gerekiyor. Arada para kazanan rantçılar var. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. En son tanzim dahil buna geçici tedbirler aldık. Seçimden sonra kalıcı çözümler almamız lazım" dedi.

"Çiftçilerimiz orman alanına badem, ceviz dikerek gelir elde ediyor"

Çiftçinin kazandığından 3 kat fazla kazanan birilerinin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Biz tanzim satışlarını başlattığımızda hemen muhalefet bu fiyatlarımızı düşürecektir dediler ama biz hayır dedik. Üretilen ürünlere talep artacaktır dedik. Rantçılar aradan kalktığı için ilk birkaç gün büyük ranttan geçinenler suistimal yaptılar, fiyatla oynamaya çalıştılar ama o çabalar da nafile şimdi. Fiyatlar normalde yürüyor. Alanya’ya 6 milyon lira destek vermişiz. Bunun üretime yansıdığını görüyoruz. 15 projeye 6 milyon liralık yüzde 50 hibe vermişiz. Genç çiftçi kapsamında 43 çiftçiye 1 milyon 300 bin lira destek vermişiz. TARSİM sigortası kapsamında sigorta ücretinin yüzde 50’sini devletimiz karşıladı. TARSİM sigortası gittikçe yaygınlaşıyor. Yeni uygulamamızda çiftçilerimiz hazine arazilerini kiralayabilecek ve belli süre sonra da satın alma hakkı elde edecek. Millet ormanına da sahip çıkıyor orman alanlarını genişleteceğiz. Hiçbir yerde olmadığı gibi ormanlar diktik. Çiftçilerimiz orman alanına badem, ceviz dikerek gelir elde ediyor, ağaç tarımından artık çiftçilerimiz kazanıyor. Son 5 yılda örtü altı muz üretimi 850 dekardan 4 bin 500 dekara çıkmış. Avokado üretimiz 450 dekardan 3 bin 100 dekara çıkmış. Çok önemli bir artış, diğer taraftan büyükbaş hayvan varlığımız artmış 12 bin 500’den 16 bin 500’e çıkmış. Küçükbaş hayvan varlığı ise 45 binden 75 bine çıkmış. Maliyetler yüksek, maliyetlerin düşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Gübrede KDV indirimini yaptık ama bunu yansıtmadılar. İlaç da dahil girdilerin düşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilerimizin üzerindeki bu yükü azaltacağız. Bu devlet olarak bizim görevimizdir. Bu sorunu halının altına süpürmeyeceğiz. Bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

"Bunun adı zillet ittifakı, illet ittifakı olur"

Millet İttifakı’na da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"İlk başlarda bu zillet ittifakın içinde PKK’lılar var dediğim zaman hep beraber saldırmaya başladılar. İsimleri tek ortaya çıkınca da sus pus oldular. Durup dururken kurdukları ittifaka biz ‘zillet ittifakı’ dememizin bir sebebi var. Demokrasilerde siyasi partiler de olacak ittifaklar da olacak ama bir ittifakın içine PKK bizzat kendi adamlarını yerleştirse buna Millet İttifakı diyemeyiz. Bunun adı Millet İttifakı değil zillet ittifakı, illet ittifakı olur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu’na Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe tarafında sembolik olarak odaya üyelik belgesi ile avokado verildi.