0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e sahip çıkacak?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Müslüman ülkelerin ABD ve İsrail’den korktukları için Filistinlilere baskı yaptığını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:56
Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e sahip çıkacak?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Müslüman ülkelerin ABD ve İsrail’den korktukları için Filistinlilere baskı yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlar mı Kudüs’e sahip çıkacak" dedi.


Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere Hatay’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yayladağı ilçesinde yaptığı açıklamada, "Bugün sahip çıkmamız gereken, milli ve kutsal davalarımız var. Milli davalarımıza milletçe beraber çıkarken, Kudüs gibi kutsal davalarımıza biz olmazsak kimse sahip çıkmaz. Bunu unutmayalım. İşte gördük son yıllarda Amerika’dan, İsrail’den korkan ülkelerin Müslüman ülkeleri yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere ’siz de sesinizi fazla çıkarmayın’ diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika’dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs’e sahip çıkacaklar? Son geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD ve İsrail’e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük. Çünkü bunlar bağımsız değil ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz. Elbette tüm dünya ile entegre olmamız lazım. Dünyanın her yerinde var olmamız lazım. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız lazım" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayırköy Belde Danışma Toplantısı yapıldı
    1. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    2. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    3. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    4. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    5. Cumhur ittifakından birlik ve..
    6. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    7. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    8. Almanya imamlara Almanca şartı..
    9. ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na..
    10. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    11. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    12. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    13. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    14. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    15. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    16. Yıkadığı filin altında kalan adam,..
    17. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    18. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    19. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    20. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    21. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    22. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    23. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    24. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    25. Bingöl’den kar manzaraları
    26. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    27. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    28. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    29. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    30. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"