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Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsfahan’da yaptığı açıklamada, “Bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 12:28
Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsfahan’da yaptığı açıklamada, “Bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor. Körfez’deki gemi ile ilgili gelişmeler ve diğer gelişmeler, en son İran’ın ABD’ye ait İHA’yı düşürmesi, yaptırımlar, gerginlikler, hepsinin tırmandığı bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le görüşmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere dün İsfahan şehrine gelmişti. Dün Türk Hava Yolları’nın İsfahan ofisinin açılışına katılan Çavuşoğlu, bugün mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Zarif ile görüşmenin ardından İstişareler Planı metnini imzaladı.


Temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “Bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor. Körfez’deki gemi ile ilgili gelişmeler ve diğer gelişmeler, en son İran’ın ABD’ye ait İHA’yı düşürmesi, yaptırımlar, gerginlikler, hepsinin tırmandığı bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu konuları samimi bir ortamda Cevad Zarif ile değerlendirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.



“Cevad Zarif ile birlikte İstişareler Eylem Planını imzaladık”


Yaptırımlar konusunda neler yapılabileceğini gözden geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


“Diğer taraftan ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci hem Avrupalılarla hem de İran’la değerlendiriyoruz. Bundan sonraki süreci değerlendirme fırsatımız oldu. Duşanbe’de Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelmişti, bu toplantıda alınan kararların takibini yaptık. İkili ilişkilerde yakın zamanda Karma Ekonomik Konseyi Toplantısı gerçekleşecek, Enerji Bakanı Türkiye’ye geliyor. Diğer taraftan milli paralarla ticaret ve ikili ticaret hacmi ile ilgili konuları konsolosluk konularını, taşımacılık ilgili konular dahil birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduk. Bugün Cevad Zarif ile birlikte İstişareler Eylem Planını imzaladık. Bu istişarelerin içinde birçok konu var. Konsolosluk konuları da var, bölgesel konular da var, ikili ticari konular da var. Bundan sonraki süreçte Dışişleri Bakanları altı ayda bir bu istişareler için bir araya gelecek. Diğer zamanlarda bakan yardımcıları düzeyinde, genel müdür düzeyinde, yüksek düzeyli memurlar düzeyinde bu istişareleri sürdüreceğiz. Bölgesel mekanizmalarımız var, ikili düzeyde, üçlü düzeyde. Önümüzdeki süreçte Irak’ta da bu mekanizmaları oluşturmamız lazım. Bu konuda kararlılık var. Dolu dolu, birçok konuyu kapsayan bir görüşmeyi hem baş başa hem de heyetlerarası gerçekleştirmiş olduk.”

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:28
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