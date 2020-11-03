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Aktüel Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:09:20 -
Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Gültekin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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