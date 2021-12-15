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Gündem Bakan Çavuşoğlu, Al Nahyan'la bir araya geldi
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Al Nahyan'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'la bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 19:32:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Al Nahyan'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'la bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan da yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede bölgesel gelişmelere ilişkin ufuk turu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan 24 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

İkili iş birliğinin ele alındığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de şubat ayında BAE'ye iade-i ziyarette bulunacağını belirtmişti.

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