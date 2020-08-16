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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:32:24 -
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.

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