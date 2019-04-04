Bakan Çavuşoğlu: “ABD’den Patriot almak için mektup gönderdik, 17 ay sonra cevap geldi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz yeni yönetim geldikten sonra da yine ABD’den Patriot almak için mektubu gönderdik ve 17 ay sonra bize cevap geldi.” dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın açıklaması yaptı.Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılan görüşmeden sonra ABD tarafından görüşmenin içeriği ile ilgili çelişen bir açıklama yapılması konusuna netlik getirerek, “Gerçekten biz de çok şaşırdık. Gerek o açıklamanın tonuna baktığımız zaman gerekse Pompeo’nun bize söylediği, iddia edilen açıklamalara baktığımız zaman, gerçekleri yansıtmadığını görüyoruz.Öyle ki sözcümüz konu hakkındaki gerekli açıklamaları yaptı.” diye konuştu.

ABD’li partneri ile yaptığı görüşmeye dair detaylar paylaşan Çavuşoğlu, “Türkiye’deki Amerikan misyonlarında çalışan vatandaşlar hakkındaki konuyu kendisi hiç açmadı. Ben bilgi verdim, bir tanesi serbest bırakılmıştı, bir tanesi yine Yargıtay’a başvurdu. İki tanesi de yine adli kontrol kapsamında. Biz bu konsolosluk konularında zaten çalışıyoruz. Hesap verir gibi değil de, kendisi ile sürekli bu konuları konuştuğumuz için bilgi verdim ve bize çok teşekkür etti. Bize bununla ilgili bir şey söylemedi.” şeklinde konuştu.

“Son derece pozitif bir görüşmeydi”

Görüşmede Suriye meselesini de ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Diğer taraftan Suriye konusunda çekilme, güvenli bölge konularında görev gücümüz var. Bunlar toplantıya devam edecek, dedik. Beraber koordine etmeye devam edelim, dedim. Ve son derece pozitifti.” açıklamasında bulundu.

“Gerek S-400 gerek F-35 konusunda görüşlerimiz farklı”

S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçakları konusunda iki ülkenin görüşlerinin farklı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Gerek S-400 gerek F-35 konusunda malum görüşlerimiz farklı. Onları da samimi bir ortamda görüştük değerlendirdik. Yani o açıklamada vurgulandığı gibi o tonda değildi. Hatta bu konuların çoğunu ben gündeme getirdim. Nedense arkadaşlarımız bazen bu konularda böyle açıklamalar yaparak biz Dışişleri Bakanlarını zor durumda bırakıyorlar. Ama o açıklama gerçeği yansıtmıyor.” dedi.

“Söylediklerimin arkasındayım”

S-400 füze savunma sistemleri üzerine olan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu yineleyen Bakan Çavuşoğlu, “Biz herkese bunu başından beri söyledik. Bu gizli bir süreç değil ki, bu anlaşmanın bittiğini ilk defa da söylemiyoruz. Ben de bu açıklama ile ilgili söylediklerimin arkasındayım. Gerçekler neyse onlara yer vermemiz lazım. Bu konuda bizim böyle bir kompleksimiz yok. Her zaman doğruları söyleriz.”ifadelerini kullandı.

“Amerikalılara da ilk defa söylemiyoruz, endişeleri varsa nasıl gidereceğiz”

S-400’ler ile ilgili konuyu diğer müttefiklerle de görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, “Daha önce de söyledik. Amerikalılara da ilk defa söylemiyoruz. Bu konuda endişeleri varsa nasıl gidereceğiz, yani S-400’ün tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacağını ve NATO sistemlerine, F-35 dahil, herhangi bir tehdit oluşturmayacağını biz başından beri söylüyoruz. Ve Rusya’ya da ilk şartımız zaten buydu. NATO sistemlerine entegre olmadığı ve olmayacağı gibi, NATO sistemlerine ve bizim sistemlerimize yönelik bir risk ya da tehdit oluşturmayacak.” şeklinde konuştu.

“Müttefiklerimizden alamadığımız için bu S-400’ü almak durumunda kaldık”

Yaşan probleme ilişkin ortak bir teknik çalışma grubu kurulmasını önerdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Bu önerimizi dün yine Mike Pompeo’ya söyledik, hatta Genel Sekreter Stoltenberg’de bu konuda öncülük yapmasını özelikle söyledik. Biz bu konulara açığız, aldığımız sistemin amacı kendimizin güvenliği. Bizim acil olarak bu hava savunma sistemlerine ihtiyacımız vardı. Müttefiklerimizden alamadığımız için bu S-400’ü almak durumunda kaldık.” diye konuştu.

“ABD’den Patriot almak için mektubu gönderdik ve 17 ay sonra bize cevap geldi”

Trump yönetiminin Başkanlık ofisini devralmasından sonra da ABD’ye Patriot uçak savar füzesi için talep götürdüklerini belirten Çavuşoğlu, “Biz yeni yönetim geldikten sonra da yine ABD’den Patriot almak için mektubu gönderdik ve 17 ay sonra bize cevap geldi. İlk teklif gelince çekincelerimizi söyledik.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yaptığı bir açıklamasına değinen Çavuşoğlu, “Pence’nin Türkiye tekliflerimizi reddetti açıklaması da doğru değil. Birkaç gün önce de yenilenmiş teklif tekrar geldi. Fiyatlarla ilgili teslim süresi ile ilgili bu doğal. ‘Ben bir teklif yapıyorum al ya da bırak’ olmaz. Pazarlık yapacaksınız. Rusya ile de pazarlık yaptık. Rusya’dan önce diğer almak istediğimiz ülkelerle de pazarlık yaptık. Şimdi bu konudayız, arkadaşlarımız konu üzerine çalışıyorlar. S-400 konusu bitmiş bir konu.” şeklinde konuştu.