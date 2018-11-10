Bakan Cahit Turan'dan Wikipedia açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Wikipedia’ye erişim engelini TBMM gündemine taşıdı. Adıgüzel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a, “Bakanlık olarak 29 Nisan 2017 tarihinde erişime engellenen Wikipedia’nın yeniden erişime açılmasına yönelik bir adım atmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Sputnik’in haberine göre CHP’li Adıgüzel’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, engellenmesi tedbiri uygulandığını ve bu tedbirin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile onaylandığını kaydetti. Bu tedbir uygulanmadan önce gerekli uyarıların yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, önerge yanıtında şu görüşleri dile getirdi:

Yasalara uygun şekilde uyarıldı

Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiraları içeren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyarılmış, ancak bu konuda bir adım atılmaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.

Periyodik olarak kontrol ediliyor

Wikipedia’ya bildirilen ve erişimin engellenmesine dayanak oluşturan yasadışı içerikler periyodik olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Yapılan son kontroller neticesinde, ülkemizi terörü destekleyen ülkeler arasında gösteren hakimlik kararına konu içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca süreç titizlikle takip edilmekle birlikte erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili nihai takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir.