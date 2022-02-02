Bakan Bozdağ'ı ahlaksızca hedef alıyorlar! Yalan ve iftira üretim merkezi yine işbaşında

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir önceki bakanlık döneminde, genç evlilik mağduriyetine dikkat çektiği açıklamasında, ortada bir "taciz ya da tecavüz" olmadığını belirterek, çiftler arasında dini ve resmi nikahların kıyılmış olmasına rağmen binlerce erkeğin genç yaşta evlilik yapmaları sebebi ile "küçük yaşta çocuğa taciz" suçundan haksız yere hapiste olduğunu, eşleri hapiste olan kadınların da mağdur duruma düştüğünü söylemişti.

CHP'ye yakın medya kuruluşları, Bekir Bozdağ'ı, Adalet Bakanlığı görevine geldiği günden beri sözlerini çarpıtarak hedef almaya devam ediyor.

Son ahlaksızlık Cumhuriyet'ten!

Daha önce Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1'in haber internet sitesinde çarpıtılan sözler, şimdi de Cumhuriyet tarafından aynı ahlaksız yöntemle servis edildi.

Bakan Bozdağ'ın, adalet sistemindeki eksikliklere ilişkin açıklamalarını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi, Bozdağ'ın yıllar önce kullandığı kırpılmış ifadelerini gündeme getirerek, şu iftirayı attı: Geçmişte istismar için, 'Çocuğun rızası var' demişti: Bekir Bozdağ'dan iddialı sözler