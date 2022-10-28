Bakan Bozdağ'dan yaşam tarzına müdahale açıklaması! "Suç haline biz getirdik"

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuştu.

Yaşam tarzına müdahale tartışmalarına değinen Bakan Bozdağ, "Ceza kanunlarında yaşam tarzına müdahaleyi ilk defa biz suç haline getirdik." dedi.

"Kimse diyemez"

Bekir Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

Kapsamı da genişlettik. Hiç kimse söyleyemez. Birinin eteğine karıştılar, birinin içkisine karıştılar, birinin yaşam tarzına müdahale ettiler. Kimse diyemez. Vatandaşlar arasında böyle olaylar çıktığında da onu himaye ettiniz diyemezler.

Yasa herkes için geçerli. Biz birini koruyan bir yasa getirmedik ki, herkes için yasa getirdik. Biz 20 yıldır iktidardayız. Yaşam tarzına müdahale oluyor deniyor, aslında yaşam tarzına müdahaleyi suç yapan biziz. Kişilerin bu tercihlerine karşı eylemde bulunan herkes cezai müeyyide ile karşılaşıyor.