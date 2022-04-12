Bakan Bozdağ'dan süresiz nafaka açıklaması! 'Zamana ihtiyaç var'

Yeniakit.com.tr

A Haber canlı yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, süresiz nafakaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, "Süresiz nafaka konusunda bakanlığın bir hazırlığı var. Çözüm önerileri de var. Bu adım için zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." dedi.

'Kimsenin vicdanı kabul etmez'

Süresiz nafakaya ilişkin atılacak adımın öncelikler arasında yer almadığını belirten Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

Bir gün evli kalana ömür boyu nafakayı benim vicdanım da kimsenin vicdanı da kabul etmez. Bunu haklı gören biri olduğunu da zannetmiyorum.