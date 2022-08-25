Bakan Bozdağ'dan Gülşen'e tepki: Çağdışı zihniyet!

Batı ahlaksızlığını millete empoze etmeye çalışan Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleriyle sınırları aştı. Gülşen'in hadsiz sözlerine vatandaşlardan tepki yağdı. Twitter'da Gülşen'in tutuklanması için açılan hashtag gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Adalet Bakanı Bozdağ da nefret söyleminde bulunan Gülşen'e sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum"

Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.