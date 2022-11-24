Bakan Bozdağ: Pazartesiye kadar tamamlanacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Düzce'deki depremde zarar gören Adalet Sarayı binasına dair açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ canlı yayında konuştu. Bozdağ, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremde zarar gören Adalet Sarayı binasına dair açıklama yaptı.
Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları:
Eksikleri tamamlamak bizim vazifemiz. Ön rapora göre çıkan verilen önümüzdeki süreçte yapılacakları bize gösteriyor. İnşallah Adliye binamız pazartesi itibariyle normale dönecek. Bazı tadilat yapılması gereken yerler var, arkadaşlarımız bunları tamamlayıp Düzceli hemşehrilerimizin hizmetine sunacak.
Ek bir Adalet binası da yapılacak.