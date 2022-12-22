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Gündem Bakan Bozdağ’dan ‘cinsel istismar’ genelgesi
Gündem

Bakan Bozdağ’dan ‘cinsel istismar’ genelgesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet ile çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve soruşturmanın Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine yönelik bir genelge yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 16:20:00 -
Bakan Bozdağ’dan ‘cinsel istismar’ genelgesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine yönelik bir genelge yayınladı. Adalet Bakanı Bozdağ'ın imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen
genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekildi.

"Soruşturmaları titizlikle yürütün"

Genelgede kadınlara ve çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmalar konusunda soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından derhal başsavcıya bilgi verilmesi istendi. Genelgede cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek, etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı.

"Çocuklara yönelik istismarları Bakanlığa bildirin"

Genelgede Adalet Bakanlığı’nın görev alanına giren konularda uygulamayı takip etmek, gerekli araştırmaları yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat hazırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatılarak, “Adalet Bakanlığı'nın ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi” istendi. Genelgede kadına ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili soruşturma süreçlerine ilişkin basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları vasıtasıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin de geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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