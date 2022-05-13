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Siyaset Bakan Bozdağ'dan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması! 'Kınıyorum'
Siyaset

Bakan Bozdağ'dan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması! 'Kınıyorum'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararı sonrasında parti binası önünde buluşan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki CHP'lileri, söylemlerinden dolayı kınadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:42:00 - 2022-05-13 17:53:50

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Bozdağ, "Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez." mesajı verdi.

'Tehdit ve hakaret edenleri kınıyorum'

Kaftancıoğlu’na yönelik kararı eleştirenlere tepki gösteren Bozdağ, "Yargı kararlarını bahane ederek, sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir. Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez.

Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar veren yargı görevlilerine; 'Lanet olsun yargınıza', 'İntikam duygusuyla hareket ediyorlar', 'Siyasi karar veriyorlar', 'Saray yargısı' ithamları ile tehdit ve hakaret edenleri kınıyorum.

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