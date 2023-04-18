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Gündem Bakan Bozdağ: Umutlarını ülkenin felaketlerine bağlıyorlar
Gündem

Bakan Bozdağ: Umutlarını ülkenin felaketlerine bağlıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-18 21:11:00 -
Bakan Bozdağ: Umutlarını ülkenin felaketlerine bağlıyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Akçakale'de yaptığı açıklamada, muhalefetin umudu felaketlerde aradığını söyledi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beraberindeki AK Parti milletvekili adaylarıyla birlikte Akçakale ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. İlçeye giderken bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla Bakan Bozdağ'ın konvoyunun önünü keserek sulama konusundaki sıkıntılarını anlattı.

Bakan Bozdağ, ilçe merkezinde partililerle bir araya geldi. Burada kalabalığa hitap eden Bakan Bozdağ, 21 yıl içerisinde hükümetin sayısız hizmetlerinin olduğunu söyledi.

'Umutlarını ülkenin felaketlerine bağlıyorlar'

Türkiye’de yapılan hizmetleri hazmetmeyenlerin olduğunu belirten Bakan Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Umutlarını alın terlerine bağlamayan, umutlarını ülkenin felaketine bağlayan, iktidar umudunu ürettikleri politikalara değil de ülkenin felaketine bağlayan, felaketten gelecek arayan bu zavallılara en büyük cevabı, geleceklerini depremlerde, yangınlarda, sellerde, felakette, terörde, savaşta arayan bu ilkel zihniyetin sahiplerine Akçakale'den bir Osmanlı tokadı sandıkta vurmaya hazır mıyız? Onların hesabını siz vereceksiniz, onların defterini siz düreceksiniz. Bunların derdi bu milletin refahı, istikrarı, iyi şeylerinin olması değil, aksine tam tersi olmaları. Ne kadar iyi şey yapsak, 'Yine iyi bir şey yaptılar' diye rahatsız oluyorlar. Bunlar tek bir iyi işe dahi iyi demeyen, takdir etmeyen ilkel zihniyetin sahibi. İktidarı devirmek için umutlarını yangınlara bağladılar. 'Büyük büyük yangınlar çıksa, büyük büyük felaketler olsa, hatta savaşlar çıksa ülke yenilse de Erdoğan'dan kurtulsak' diye tweetler atan ilkel bir anlayışın sahipleri bunlar.”

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bozdağ, "Kalkmış bugün biri, hesap kitap bilmezin biri, 'Hazinedeki altınları, her eve, her aileye bir altın vereceğiz' diyor. Hani hazine boştu, hani Tayyip Erdoğan memleketi batırmıştı? Şimdi onun biriktirdiği altınlara mı göz diktiniz? Konuşuyorlar, oradan buradan, şimdiden bir yalanla halkı aldatma gayreti içerisindeler." dedi.
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'Muhalefet 7 kocalı hürmüz'

Muhalefetin "7 kocalı Hürmüz" tarzı yönetim vaadettiğini söyleyen Bozdağ: "Şuna bakın, Erdoğan'ı kim istemiyor, Kılıçdaroğlu'nu kim istiyor? Erdoğan'ı kimler destekliyor, Kılıçdaroğlu'nu kimler destekliyor? ABD'nin desteği Kılıçdaroğlu'nun arkasında, Fransa'nın, AB'nin desteği onun arkasında. Yetmedi, Kandil'in ne kadar eli kanlı katili varsa bir bir açıklama yapıyorlar 'Biz Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız' diye. FETÖ'nün ne kadar teröristi varsa bir bir açıklama yapıyorlar 'Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız' diye. Terör örgütleri arkasında, Türkiye'nin zayıf düşmesini isteyen, kendi yörüngesinden çıkmasını istemeyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında. Terör örgütlerinin desteklediği birinden Akçakale'ye, Şanlıurfa'ya, Türkiye'ye hayır gelir mi?" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akçakale ilçesindeki irtibat bürosunun açılışının ardından Harran ilçesindeki seçim bürosu açılışına katıldı.

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Yorumlar

Vatandas

EN BUYUK .......SIZSINIZ DININZ BIZE UYMUYOR. HELE AHLAK. TCNIN PARALARIYLA OH......
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