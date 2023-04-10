Bakan Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u bakanlığa gelişinde kullandı. İlk sürüşünü gerçekleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Togg aracımız hem aziz milletimizi hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugünde Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı” diye konuştu.

Togg’u çok beğenen Bakan Bozdağ’ın yerli ve milli otomobilimize ilişkin açıklamaları şu şekilde; Togg aracımız hem aziz milletimizi hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugünde Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim, hem yerli milli olması, hem de elektrikli olması, çevre dostu olması, hem akıllı olması, hem en ileri teknoloji ile donatılmış olması, hem Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmış olması bizi fevkalade gururlandırdı, onurlandırdı.

Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk

Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk. Onun için de ben Sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için buradan şahsım ve milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’ye yerli ve milli otomobilimiz Togg’u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah Türkiye’nin yolunu bahtını açık etsin inşallah.

Hem güvenli, hem konforlu hem de ekonomik bir araç

Her insana bir şeyi hayal etmek sonra projelendirmek sonra onun temellerini atmak sonra onu hayata geçirmek nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bu yerli ve milli otomobili hayal etmesi, projelendirilmesi, destek vermesi ve şuanda da onun ete kemiğe bürünüp hizmete dönüşmesi, yollara çıkması çok büyük bir olaydır, çok büyük bir hadise Türkiye için de, Cumhurbaşkanımız için de, ülkemiz için de. Ben herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da yerli ve milli otomobil ile seyahat etme imkanı bulurlar, gerçi ben de müracaat ettim ama bana da kurada maalesef çıkmadı, yedek de çıkmadı, asıl da çıkmadı.Ama inşallah vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobilimize sahip olurlarsa hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç, her açıdan muhteşem.

Kullanımı çok rahat, muhteşem

Muhteşem, yani ses hiç duymuyorum mesela. Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şuanda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabi elektronik düzeni buradaki akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem yani. Tabi bir de Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı.

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