  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gülümseten anlar: Tavuklarını telef eden sansara böyle hesap sordu

İYİ Parti'den HDP'ye içişleri bakanlığını öneren Gürban'a 1. sıradan adaylık ödülü!

Bunları duydunuz mu? TCG Anadolu'da merak ettiğiniz her şey

Türkiye'den kritik hamle: Milli Muharip Uçak'tan ateşlenecek!

CHP'den Hatay'da kentsel dönüşüm karşıtı aday!

Oyun değiştirici olacak! Dünyanın ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu" envantere girdi

1 Eylül’de zorunlu olacak! Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem

Bu gece yarısından sonra zam geliyor! Araç sahipleri dikkat bakın: Benzin, motorin 2023 güncel fiyatları

Çin yeni bir hidrojen boru hattı inşa edecek! Resmen dünyaya meydan okuyor: 400 kilometreden fazla olacak

CHP'nin "Suç makinesi" milletvekili adayı!
Gündem Bakan Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Gündem

Bakan Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-04-10 22:07:00 -
Bakan Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’taki ilk sürüşünü yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u bakanlığa gelişinde kullandı. İlk sürüşünü gerçekleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Togg aracımız hem aziz milletimizi hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugünde Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı” diye konuştu.

Togg’u çok beğenen Bakan Bozdağ’ın yerli ve milli otomobilimize ilişkin açıklamaları şu şekilde; Togg aracımız hem aziz milletimizi hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugünde Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim, hem yerli milli olması, hem de elektrikli olması, çevre dostu olması, hem akıllı olması, hem en ileri teknoloji ile donatılmış olması, hem Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmış olması bizi fevkalade gururlandırdı, onurlandırdı.

Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk

Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk. Onun için de ben Sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için buradan şahsım ve milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’ye yerli ve milli otomobilimiz Togg’u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah Türkiye’nin yolunu bahtını açık etsin inşallah.

Hem güvenli, hem konforlu hem de ekonomik bir araç

Her insana bir şeyi hayal etmek sonra projelendirmek sonra onun temellerini atmak sonra onu hayata geçirmek nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bu yerli ve milli otomobili hayal etmesi, projelendirilmesi, destek vermesi ve şuanda da onun ete kemiğe bürünüp hizmete dönüşmesi, yollara çıkması çok büyük bir olaydır, çok büyük bir hadise Türkiye için de, Cumhurbaşkanımız için de, ülkemiz için de. Ben herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da yerli ve milli otomobil ile seyahat etme imkanı bulurlar, gerçi ben de müracaat ettim ama bana da kurada maalesef çıkmadı, yedek de çıkmadı, asıl da çıkmadı.Ama inşallah vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobilimize sahip olurlarsa hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç, her açıdan muhteşem.

Kullanımı çok rahat, muhteşem

Muhteşem, yani ses hiç duymuyorum mesela. Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şuanda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabi elektronik düzeni buradaki akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem yani. Tabi bir de Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23