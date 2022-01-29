Bakan Bozdağ görevi devraldı: Görevimi gururla devretmiştim

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık binasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuştu. Bozdağ, geçtiğimiz dönem, Abdulhamit Gül'e Adalet Bakanlığı görevini sevinçle ve gururla devrettiğini belirterek, "Rehberimiz hukuk olacaktır." dedi.

'Reformları sürdüreceğiz'

Bakan Gül döneminde önemli reformların yapıldığını vurgulayan Bozdağ, Gül döneminde başlayan projelere, yeni dönemde de devam edileceğini belirterek, şunları söyledi:

Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz, o beklentilere olumlu cevap vermek için gayret içerisinde olacağız.

Abdulhamit Gül ise, "Her makam geçici, asıl olan milletin kalbinde yer etmek, oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref." dedi.