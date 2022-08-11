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Gündem Bakan Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti
Gündem

Bakan Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü yer alan anneleri kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 20:59:00 -
Bakan Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti

Bakanlıktaki kabulde, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan annelerle görüşen Bakan Bozdağ, "Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla, bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Akın Gürlek de hazır bulundu.

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