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Yaşam Bakan Bozdağ açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan kazaya ilişkin sıcak gelişme!
Yaşam

Bakan Bozdağ açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan kazaya ilişkin sıcak gelişme!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı'nın Tutak ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:36:00 - 2022-11-07 17:12:49

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını bildirdi.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

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Bakan Bozdağ'dan taziye mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Soruşturma başlatıldı

Bozdağ, kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

 

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