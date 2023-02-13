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Siyaset Bakan Bozdağ, 81 saat sonra enkazdan çıkan Beşir’i ziyaret etti
Siyaset

Bakan Bozdağ, 81 saat sonra enkazdan çıkan Beşir’i ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da enkazdan sağ olarak kurtarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı hastanede ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 18:54:00 -
Bakan Bozdağ, 81 saat sonra enkazdan çıkan Beşir’i ziyaret etti

Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanının enkazından 81 saat sonra sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Beşir’i tedavi gördüğü Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ziyaret eden Bozdağ geçmiş olsun dileklerini iletti

"Allah seni korumuş, seni saklamış”

Adalet Bakanı Bozdağ, Yıldız'a, "Allah seni korumuş, seni saklamış, her türlü tehlikeden seni saklamış." ifadesini kullandı. Yıldız, kendisine ağrısının olup olmadığını soran Bakan Bozdağ'a, "İyiyim" yanıtını verdi. Yıldız’ın doktoru da Bakan Bozdağ'a, "Sıyrıklarımız var, çarşamba gününden beri yoğun bakımdaydı, bugün yoğun bakımdan çıkardık. Genel durumumuz iyi. Birkaç gün daha gözleyip Allah kısmet ederse taburcu edeceğiz." bilgilerini verdi.

Battaniye vardı

Bozdağ'ın, "Beşir hiç uyudun mu orada?" sorusu üzerine Yıldız, "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki böyle battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim. Sadece kolumu biraz kaldırabildim." ifadelerini kullandı.

Bozdağ “sen kahramansın”

Bakan Bozdağ da Beşir Yıldız'a, "Büyük bir kahramansın. Cesur birisin, enkazın altında depremle mücadele ettin. Orada bir sürü sıkıntıya göğüs gerdin, teslim olmadın. Hakikaten kahramansın sen. Cumhurbaşkanımıza da seni anlatacağım." diye konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beşir Yıldız'ın teyzesine de geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

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